من هو اليهودي رونييه الطرابلسي وزير السياحة التونسي الجديد؟

شهدت التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلنها رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد، مساء الإثنين، مفاجأة كبيرة؛ بسبب تسمية رجل الأعمال اليهودي التونسي رونييه الطرابلسي وزيرًا للسياحة والصناعات التقليدية.

ورغم أن رونييه الطرابلسي مقيم في فرنسا، إلا أنه يعتبر من أشهر الشخصيات اليهودية التونسية بظهورها في النقاشات العامة ونشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورونييه هو الابن البكر لجوزيف الطرابلسي، رئيس الجمعية اليهودية التونسية، التي تشرف على النشاطات المرتبطة بكنيس الغريبة في جزيرة جربة، مركز تجمع اليهود في تونس.

ويعتبر الطرابلسي واحدًا من أكبر رجال الأعمال في فرنسا وأوروبا، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Royal First Travel الرائدة في مجال السياحة، كما يمتلك العديد من وكالات الأسفار العالمية، حيث عبّر سابقًا عن نيته بعث شركات للطيران في تونس.

ورُشح رونييه للمنصب عام 2014، تحديدًا بعد استقالة حكومة علي العريض في 9 يناير 2014، حيث تداولت وسائل الإعلام التونسية آنذاك خبر اختياره لتولي منصب وزير السياحة في الحكومة الجديدة، إلاّ أنه وقع الاختيار على أمال كربول الناشطة العالمية في مجال السياحة.