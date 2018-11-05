بوتفليقة يفرج عن 5 قادة عسكريين كبار

قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يوم الإثنين، الإفراج عن 5 قادة عسكريين كبار احتجزوا، الشهر الماضي، بتهم ارتكاب “مخالفات”، وفق ما أفاد مصدر مطلع.

وقال المصدر لـ”رويترز”: إنّ “القادة الخمسة أُطلق سراحهم من سجن البليدة العسكري، بعد احتجازهم يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر، لكنهم ما زالوا رهن التحقيق”.

ومن بين هؤلاء ثلاثة من قادة المناطق أقيلوا في إطار حملة لبوتفليقة الذي عزل نحو 12 من كبار القادة العسكريين هذا العام، مما عزز قبضته على السلطة وخفف من نفوذ الجيش الذي كان مهيمنًا في السابق.

إلى ذلك، أوضح مراقبون أن “الإفراج عن القادة ينظر إليه على أنه لفتة لتحسين العلاقات مع الجيش، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نيسان/ أبريل 2019”.

ولم يعلن بوتفليقة (81 عامًا) بعد ما إذا كان سيستجيب لدعوات الحزب الحاكم بالترشح لفترة ولاية خامسة العام المقبل، حيث من المتوقع أن يفوز في الانتخابات نظرًا لتشرذم المعارضة في الجزائر.