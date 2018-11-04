اشتباكات عنيفة في صبراتة الليبية

اندلعت مواجهات مسلحة، صباح اليوم الأحد، في مدينة صبراته الليبية، بين عناصر الغرفة الأمنية وميليشيا أحمد الدباشي الشهير بـ”العمو”.

وقالت مصادر محلية، إن جنوب المدينة شهد أعنف المواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ونجحت خلالها ميليشيات “العمو” في الوصول إلى محطة إذاعة صبراتة والتمركز فيها.

ونقلت صحيفة “المرصد” الليبية، عن مصدر من مديرية أمن صبراتة، أن الاشتباكات تدور في منطقة “الجفارة” جنوبي صبراتة ضد قوات المجلس العسكري المطرودة بقيادة الطاهر الغرابلي، والمهرب البارز دوليًّا أحمد الدباشي.

وأكد المصدر سماع دوي إطلاق نار في وسط المدينة من قِبل من وصفهم بـ”الخلايا النائمة” التابعة لـ”العمو”.

وكان بيان صدر قبل يومين عن الغرفة الأمنية، اعتبر أن المهجّرين من صبراتة “ما هم إلا مجرمون مطلوبون للعدالة في قضايا قتل وخطف وتنكيل بالجثث وتهريب البشر والوقود”، مطالبًا إياهم بتسليم أنفسهم.

وكان “العمو” يسيطر على تجارة البشر التي كانت تنطلق من شواطئ صبراتة إلى إيطاليا.

وكُشف النقاب في حينه عن تلقيه مبالغ مالية كرشوة من الحكومة الإيطالية لمنع انطلاق قوارب الهجرة، قبل أن تنجح الغرفة الأمنية في هزيمة ميليشياته وطرده من المدينة في أيلول/ سبتمبر 2017.