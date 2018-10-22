ضابط أمني يتعرض لمحاولة اغتيال في مدينة درنة الليبية (صورة)

تعرض أحد ضباط الشرطة في مدينة درنة شرق ليبيا، يوم الإثنين، لمحاولة اغتيال أمام منزله.

وأكد مصدر أمني بمدينة درنة في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن “العقيد محمد داؤود الحاسي تعرض لمحاولة الاغتيال بوابل من الرصاص أمام منزله، بشارع الزهور في حي باب طبرق، من قبل شخص كان يرصد تحركاته على ما يبدو”.

وأضاف المصدر، أنه “تم التعامل مع المهاجم بسرعة من قبل المرافقين للعقيد الحاسي؛ مما اضطر المهاجم للفرار”.

وبين أن “الإصابات التي تعرض لها العقيد الحاسي كانت طفيفة جدًا وعبارة عن جروح سطحية، وغادر المستشفى بعد إجراء علاج أولي سريع له”.

وأشار إلى أن “التحقيقات والأدلة توصلت لخيط يقود إلى الجاني، بعد العثور في مسرح الجريمة على بعض الأدلة”، رافضًا إعطاء مزيد من التوضيحات لسرية المعلومات حسب وصفه.

يذكر أن العقيد الحاسي يتولى رئاسة لجنة القبول للمتطوعين في سلك الشرطة بالمدينة، حيث فتح باب المقابلة للطلبة الجدد لصالح مديرية أمن درنة، في 30 من أيلول/ سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن هذه العملية هي الأولى من نوعها التي يتعرض لها ضابط أمني كبير في مدينة درنة، التي ظلت لأكثر من 5 سنوات يتبادل السيطرة عليها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة “مجلس مجاهدي الثوار”، قبل أن يسيطر عليها الجيش الليبي، منذ حزيران/ يونيو الماضي.