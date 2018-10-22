فيديو يوثق لحظة اغتصاب شخصين لفتاة يصدم المغاربة

تداول نشطاء مغاربة يوم الأحد فيديو صادما، يوثق عملية اغتصاب شخصين لفتاة في الخلاء.

ومثل المقطع صدمة للمجتمع المغربي وأثار الكثير من ردود الفعل المطالبة بإقرار عقوبة الإعدام في حق كل من ثبتت في حقه جريمة الاغتصاب.

حيث كان الشخص الأول ، ويبدو من ملامحه أنه قاصر، يعتدي على الفتاة بعد أن طرحها أرضا ونزع ملابسها وهي تبكي وتستغيث، و الثاني يصور المشهد الفظيع ويشجع صاحبه، وطلبا منها إعطاءهما 200 درهم (حوالي 20 دولارا) لتركها.

الفيديو أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل، خصوصا انه لم يمض 24 ساعة على فيديو مماثل لمتشرد يغتصب فتاة في مكان خلاء بالدار البيضاء، لكن مصالح الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه.

وانصبت أغلب التدوينات على المطالبة بإلقاء القبض على المجرمين، و الحكم بالإعدام على المغتصبين لإنقاد المجتمع من هذه الظاهرة التي تفشت خلال السنوات الأخيرة ، وعزاها كثيرون إلى انتشار المخدرات بين صفوف القاصرين.

وذكرت تقارير إعلامية ، أنه تم فتح تحقيق بخصوص الواقعة من طرف المديرية العامة للأمن بالمغرب.