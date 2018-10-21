تقرير: مهاجرات تعرضن للاغتصاب والإجهاض القسري داخل معسكر ليبي

كشف تقرير صادر عن منظمة إنسانية، أن مهاجرات حوامل تعرضن لإجهاض قسري داخل معسكر احتجاز قرب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال تقرير منظمة “أمل البحر الأبيض المتوسط”، التي تنفذ برنامجًا للاجئين والمهاجرين بتمويل من اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا، إن “الرجال والنساء يوضعون في زنازين منفصلة، وفي الليل يقوم 4 حراس يتبعون لميليشيا حكومية بجلب واحدة من النساء واغتصابها بشكل متكرر”، مشيرًا إلى أن ذلك تم “لأكثر من عام”.

ونقلت المنظمة في تقريرها الذي نشرته صحيفة “فارو دي روما” الإيطالية، الأحد، شهادة مهاجرة تدعى “نور”، وصلت أخيرًا إلى جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية، بعد رحلة مليئة بالمخاطر.

وقالت “نور”، إن “نزيلة المركز التي تحمل جراء الاغتصاب المتكرر، يجري إحضارها وقذفها إلى الأرض، ثم يبدأ رجال الميليشيات بركلها على بطنها حتى يخرج الجنين منها”.

وأشارت المنظمة، إلى أن “معظم المهاجرين لا يتمكنون من مغادرة المركز إلا بعد دفع مبلغ مالي”.

وروت المنظمة قصة مهاجر آخر يدعى عبدي، وهو إريتريّ أمضى سنة و7 أشهر في مكان مغلق وضيق بليبيا.

وذكرت أنه “كان يتعرض خلال تلك المدة للضرب كل يوم من قبل رجال عصابات تهريب، حتى اتصلوا بوالدته، في إريتريا، وطلبوا 11 ألف دولار كفدية، وبعد دفعها تمكن من الصعود إلى قارب أوصله إلى لامبيدوزا”.

وشددت مارتا برناردي، منسقة البرنامج في جزيرة لامبيدوزا، على أن “هذه القصص، المليئة بالوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان، تظهر مرة أخرى أنه يجب علينا العمل على إنشاء ممرات آمنة لأولئك الفارين من الحرب والفقر”.

وتنتهج إيطاليا سياسة متشددة لمنع المهاجرين من الوصول إلى أراضيها، والعمل على إبقائهم في ليبيا.