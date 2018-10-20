حركة النهضة تكلّف الغنوشي بالتوسط بين السبسي والشاهد

كلّف مجلس شورى حركة النهضة التونسية، السبت، رئيس الحركة راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تعيشها البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس المجلس عبد الكريم الهاروني، نشرته الصفحة الرسمية للحركة على موقع “فيسبوك”، عقب الدورة الـ23 لمجلس الشورى المنعقد بالعاصمة تونس.

وقال الهاروني إن “شورى النهضة كلف الغنوشي بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ثم مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل الشخصيات والأحزاب والمنظمات؛ للبحث عن توافقات للخروج من الأزمة السياسية”.

وأوضح أن النهضة “لا تقبل أن تكون طرفا في الصراع فهي ليست مع رئيس الجمهورية ضد رئيس الحكومة أو العكس، بل تحترم الجميع كل في إطار صلاحياته”.

كما أكد الهاروني أن النهضة “حريصة على الانسجام بين رأسي الجهاز التنفيذي في البلاد”.

وأشار أن الحركة “تحرص على أن تكون جزءا من الحل بتقريب وجهات النّظر وخلق توافقات وحل الأزمة في إطار احترام الدستور”.

وقال الهاروني “نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب (…) نداء تونس مر بأزمة أثرت على الوضع السياسي في البلاد ونأمل أن يجد حلولا وهو حزب قوي ومنافس وشريك للنهضة”.

ومنذ 2015، يعيش حزب “نداء تونس”(الحاكم)، أزمة سياسية وحركة انشقاقات تعمقت منذ الربيع الماضي، بالصراع بين رئيس الحكومة الشاهد، والمدير التنفيذي للحزب حافظ السبسي، نجل رئيس الجمهورية، وصلت حدّ تبادل الاتهامات بالإضرار بالحزب ومصالحه.

وكان الشاهد أقرّ بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملا مسؤوليتها لحافظ السبسي.