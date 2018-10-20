بعد 3 عقود على إنشائها.. هدم الكلية العسكرية للنساء في طرابلس الليبية

باشرت بلدية العاصمة الليبية طرابلس بهدم الكلية العسكرية للنساء بشارع عمر المختار، في إطار مشروع يقضي بإنشاء حديقة عامة في المكان ذاته.

وقال عميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، إن البلدية أزالت تماما مقر الكلية وستبدأ في إنشاء مرافق ترفيهية وحديقة لسكان العاصمة، مضيفا أن هذا العمل يأتي في إطار إخلاء العاصمة من أي مقار عسكرية حسب قوله.

يذكر أن حكومة الوفاق طلبت سابقا من وزارة الداخلية ورئاسة الأركان التابعتين لها بإخلاء مقر الكلية العسكرية للبنات وتسليمها لبلدية طرابلس على وجه السرعة.

وقوبل قرار الهدم، بردود فعل متباينة، إذ رأى نشطاء أن العملية كانت غير مدروسة، فكان من الممكن الاستفادة من المبنى وتحويله إلى مستشفى أو مدرسة مثلا.

بينما رأى نشطاء آخرون أن الهدم جاء بقرار من مليشيا النواصي المتهمة بـ”الإرهاب” إذ كانت تستغل المبنى سابقا واختارت هدمه بعد الضغوط الأممية التي أجبرتها على ترك العاصمة الليبية طرابلس.

يذكر أن شهود عيان أكدوا مشاركة عناصر من مليشيا النواصي بعملية الهدم وهو ما تسبب بردود فعل رافضة للقرار.

تجدر الإشارة إلى أن الكلية العسكرية للبنات في ليبيا تعتبر من الكليات العسكرية الرائدة في الوطن العربي، وقد أفتتحت الكلية منذ حوالي 30 سنة بالعاصمة الليبية طرابلس، وكانت مدة الدراسة فيها سنتين لحاملات الشهادة الثانوية، ثم رفعت المدة لثلاث سنوات، وقد تخرجت منها الآلاف من الليبيات برتبة “ملازم ثان” كما درست فيها طالبات من عدة دول عربية وأفريقية.