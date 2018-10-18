مصادر: إعلان توحيد الجيش الليبي خلال أيام في القاهرة

كشفت مصادر إعلامية ليبية، أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان توحيد المؤسسة العسكرية الليبية “تحت قيادة واحدة”، وذلك برعاية مصرية.

وأضافت المصادر أن “إعلان توحيد المؤسسة العسكرية الليبية سيتم يوم الأربعاء المقبل”.

وأفادت قناة 218 الليبية، بأن “الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي كان يشرف على سير المباحثات الخاصة بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، أقنع القيادات العسكرية الليبية بهذا المشروع الذي من شأنه الإسهام في توحيد الصف الليبي وإنهاء الشقاق وبدء الاستقرار للدولة الليبية”.

وبينت القناة الليبية أن “المقترح المصري يشمل تشكيل مجلس عسكري يضم مجموعة من الضباط من مختلف مناطق ليبيا، أبرزهم رئيس أركان الجيش الوطني الفريق عبدالرازق الناظوري، وأمراء المناطق العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، والوسطى اللواء محمد الحداد، والجنوبية الفريق علي كنه”.

وكان المتحدث باسم الجي الليبي أحمد المسماري، أشار في وقت سابق إلى أن “اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية عادت من جديد في القاهرة”.