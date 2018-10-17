الجيش التونسي يستنفر للبحث عن طائرة عسكرية مفقودة

استنفر الجيش التونسي جناحه الجوي والبحري اليوم الأربعاء، إثر فقدان الاتصال بطائرة اعتراض تابعة للقوات المسلحة التونسية، من نوع ” ف 5 “.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان صادر عنها إن الطائرة المفقودة ، تُقلّ ضابطًا طيّارًا، وأنها تقوم بتمرين اعتراض جوي في إطار أنشطة مخطط العمل لسنة 2018 الذي تُنجزه دول مبادرة 5+5 .

وأضافت أنها أرسلت مروحيات تابعة لجيش الطيران التونسي وزوارق بحرية ، لتولي عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر وشمال المجال الجوي التونسي.

والجدير بالذكر أن العمليات التي يقوم بها جيش الطيران التونسي والجيش البحري مازالت متواصلة إلى الآن.

يُذكرأن تونس تشهد حاليًا تقلّبات مناخية، تسبّبت في أمطار غزيرة وفيضانات اجتاحت عددًا من المحافظات، وتسبّبت في خسائر مادية وبشرية.