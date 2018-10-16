اغتيال قيادي في ميليشيا “ثوار طرابلس” بليبيا

اغتال مسلحون مجهولون، في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، القيادي في ميليشيا كتيبة “ثوار طرابلس“، خيري الككلي، الملقب بالحنكورة، أمام فندق “الراديسون بلو” بالعاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، قولهم إن “مجموعة مسلحين وملثمين يستقلون 3 سيارات، أطلقوا النار على سيارة الحنكورة بعد منتصف ليل أمس، وقتلوه على الفور، فيما أصيب شخص كان يجلس بجانبه”.

والحنكورة قيادي سابق في مليشيا “الردع والتدخل المشتركة- أبو سليم”، التي يقودها قريبه غنيوة الككلي، لكنه اختلف معه وانضم إلى ميليشيا ثوار طرابلس في وقت سابق.

وأكد موقع “أسطر الإخباري” على صفحته بموقع “فيسبوك”، وصول جثة الحنكورة إلى مستشفى الزاوية.