بنكيران يفتح النار في كل الجبهات ويكشف أسرار تشكيل حكومته (فيديو)

وجّه عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، الأمين العام السابق لحزب “العدالة والتنمية”، مساء أمس، مدفعيته الثقيلة تجاه خصومه سواء داخل الحزب أو خارجه، كما كشف عن تفاصيل جديدة تخص تشكيل حكومته الثانية.

ونعت بنكيران وزير الشباب والرياضة القيادي البارز في حزب “التجمع الوطني للأحرار” المشارك في الحكومة، رشيد الطالبي العلمي، بـ “قليل الحياء”، على حد تعبيره.

وقال، في لقاء مع أعضاء اللجنة الوطنية لشبيبة حزبه: “هذا شخص يقول إن حزب (العدالة والتنمية) يريد تخريب البلاد”، مشيراً إلى أنه كان “يجب على الحزب أن يوقف هذا الرجل عند حدّه بشكل نهائي أو تجاهله كما جرى مع حالات سابقة”.

وزاد بنكيران منتقداً طريقة تفاعل القيادة الحالية لحزبه مع اتهامات رشيد الطالبي العلمي، معتبرًا أن الرد عليه كان “ضعيفًا”، لافتاً إلى أنه كان على سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب توقيف الأمور بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة، حتى لو أدّى الأمر إلى سقوط الحكومة.

وكان رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة والقيادي في “التجمع الوطني للأحرار”، هاجم في نشاط لشباب حزبه، قبل أسابيع، حزب “العدالة والتنمية”، متّهمًا إيّاه بالسعي إلى “تخريب البلد بالتشكيك في المؤسسات والمنتخبين”.

ويمتلك حزب التجمع الوطني للأحرار حقائب وزارية مؤثرة، أهمها الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والعدل والحريات، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى كاتبين للدولة.

الصراع الأبدي

وبعد الطالبي العلمي، هاجم بنكيران رجل الأعمال الشهير نور الدين عيوش، ووصفه بـ “الوضيع والمتخلف”.

وانتقد بنكيران “إخوانه” في الحزب وطريقة تعاملهم مع هذا الرجل المثير للجدل في عدد من الملفات، محرضاً إيّاهم على مهاجمته لكونه “أهان الإسلام والملكية والمذهب المالكي” وفق تعبيره.

كما لم يفوّت بنكيران هذه الفرصة لمهاجمة عيوش بخصوص حملة إقحامه للعامية المغربية في المناهج الدراسية، والتي قادها في الآونة الأخيرة.

حزب فاشل

واغتنم بنكيران حملة الهجوم الواسعة ليوجّه رسائل قوية إلى حزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض.

وقال “إن هذا الحزب فاشل، وأينما وضع قدمه يحل الخراب”، وذلك في إشارة إلى المناطق التي يسيرها هذا الحزب المعارض بالمملكة والتي شهدت احتجاجات قوية وأبرزها بالريف المغربي.

بنكيران وإخوانه

واستغل القائد السابق للإخوان في المغرب خروجه القوي لتوجيه رسائل قد تثير الجدل فيما بعد وسط صفوف الحزب الحاكم، إذ اتهم بعض قيادات حزبه، بممارسة “البلطجة” للدفاع عن نفسها داخل “العدالة والتنمية”، داعياً إلى ضرورة مواجهة هذه السلوكيات.

وأضاف بنكيران قائلاً: إن “بعض قياديي الحزب بدأوا يمارسون البلطجة، وصاروا يقولون إن الأوضاع بخير، بل يدافعون عن أنفسهم وحصيلتهم”، داعياً قيادة الحزب إلى عدم السكوت.

وأضاف: “هذه التصرفات ستوصل الحزب إلى ما أصبحت عليه بعض الأحزاب المعروفة، التي تعتمد مبدأ البلطجة”.

واعتبر بنكيران، أن هذا التنظيم السياسي “ليس منزَّهًا عن اتباع المصالح، لكن الأساس أن هذا ليس ما جئنا من أجله”. وفق تعبيره.

أسرار تشكيل الحكومة

وكشف بنكيران رئيس الحكومة السابق عن تفاصيل جديدة تخص فترة تشكيله لحكومته الثانية والتي بسببها تم إعفاؤه من جانب العاهل المغربي الملك محمد السادس، إذ فشل في تشكيلها بتلك الفترة.

وفي تصريح غير مسبوق، قال بنكيران، إنه أراد أن يحترم رغبة الملك محمد السادس المتمثلة في أن يكون بعض الأشخاص في الحكومة، وذلك في معرض حديثه عن علاقته بحزب “التجمع الوطني للأحرار”.

وأضاف: “أقولها صراحة، أجلت الحكومة شهرًا وانتظرت الأحرار؛ لأنني كنت أعرف أن سيدنا كانت عنده رغبة أن يكون معه بعض الأشخاص من هذا الحزب في الحكومة”.

واعتبر بنكيران، أن إقدامه على هذه الخطوة كان بهدف البحث عن التكامل بين أعضاء الحكومة، مضيفاً “هل كنت على صواب أوْ لا.. الله أعلم”.