ليبيا.. رئيس أركان الوفاق يوعز بالقبض على المدعي العام العسكري‎

أوعز رئيس أركان حكومة الوفاق اللواء عبدالرحمن الطويل إلى جهـاز المباحث العامة بالقبض على العميد الطيار عبد الرحمن الصادق عبدالله باني، آمر الهيئة العامة للقضاء العسكري.

وقال بيان نشرته صحيفة المتوسط الليبية صباح اليوم الأثنين إن الطويل أوعز بذلك لإقدام العميد باني يوم الأحد الماضي على سرقة سجل الصادر والوارد الخاص بقرارات ومراسلات الهيئة من مقر الهيئة العامة للقضاء العسكري الكائن بمنطقة الفرناج بطرابلس، حاثاً المباحث الجنائية على القبض على العميد باني وتسليمه إلى مكتب المدعي العام العسكري.

واتهم الطويل في البيان العميد باني بسرقة الختم الخاص بالهيئة العامة للقضاء العسكري فضلاً عن سجل الصادر والوارد مطالباً بإيداعه التوقيف والتحقيق معه في الوقائع المنسوبة إليه وإحالته فيما بعد إلى المدعي العام العسكري.

وكان الطويل اصدر أمراً في تاريخ سابق إلى إدارة الشرطة والسجون العسكرية بالقبض على باني لسوء سلوكه وعدم التحاقه بعمله المنقول إليه منذ شهر يوليو الماضي.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج عين العميد عبدالسلام بن غربية رئيساً للهيئة العامة للقضاء العسكري خلفاً للعميد باني الذي يرفض الاعتراف بصحة قرار إقالته.