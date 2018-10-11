القضاء التونسي يصدر مذكرات جلب بحق بن علي و 10 مرتبات أمنية

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر بقضايا العدالة الانتقالية بمحكمة تونس، يوم الخميس، مذكرات جلب بحق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، و10 مرتبات أمنية بوزارة الداخلية.

وحكم القاضي بسجن المدير السابق بالسجن المدني إضافة إلى الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، بتهمة التعذيب والإهمال الطبي في حق الصحفي سحنون الجوهري خلال شهر أبريل/ نيسان 1995.

وأوضحت التحقيقات أن الكادر الطبي بالسجن طالب بضرورة معالجة الجوهري ونقله الى المستشفى على جناح السرعة، إلا أن إدارة السجن المدني رفضت حينها أي تدخل طبي للمريض.

وقال القاضي خلال جلسة محاكمة المتهمين، الخميس، إن “الضحية تم ايقافه على خلفية آرائه السياسية المناهضة لنظام بن علي بداية التسعينات، حيث اعتبر مهددا لاستقرار الأمن ومحرضا على السلطة من قبل النظام”.

وتخلف المتهمون العشرة عن الحضور، في حين أحيل بن علي بحالة فرار، فيما حضر الجلسة الرئيس السابق المنصف المرزوقي باعتبار أن الصحفي سحنون الجوهري كان ينتمي الى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

وطلب محامو الصحفي تأخير تنفيذ الحكم للقيام بإجراءات الدعوى المدنية وللاطلاع وإعداد وسائل الدفاع وهو ما استجابت له المحكمة.