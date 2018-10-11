مسؤول أمني مغربي يكشف عدد المتشددين المغاربة في سوريا والعراق‎

كشف مسؤول أمني مغربي، يوم الخميس، عن عدد المواطنين المغاربة الذين يقاتلون في صفوف التنظيمات المتشددة بالعراق وسوريا، وفي مقدمتها “داعش”.

وقال مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، التابع للاستخبارات المغربية، عبدالحق الخيام: إن 1666 مقاتلًا مغربيًا يوجدون حاليًا بالعراق وسوريا، منهم 929 انضموا إلى صفوف تنظيم “داعش”، وما يقرب من 225 آخرين لديهم سجل جنائي مرتبط بقضايا الإرهاب.

وأوضح الخيام، في حوار مع وكالة المغرب للأنباء (الوكالة الرسمية بالبلاد)، أنه فيما يتعلق بالمغاربة “العائدين” من سوريا والعراق، فقد بلغ عددهم 239 شخصًا، بينما فقد 643 شخصًا حياتهم على الساحة السورية – العراقية، حيث لقي غالبيتهم مصرعهم خلال تنفيذ عمليات انتحارية.

وقال المسؤول الأمني المغربي إن مكتبه قام بتفكيك 57 خلية إرهابية منذ العام 2015، منها 51 خلية لها ارتباط بما يُعرف بتنظيم “الدولة الإسلامية”، و6 أخرى ترتبط بتيار “الفيئ والاستحلال”. وقد تم القبض على 902 شخص، من بينهم 14 امرأة و29 قاصرًا خلال هذه العمليات.