بعد عودته من مصر.. ماذا قال المسماري عن المطلوب الأمني الأول للقاهرة؟

استهل العميد أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة لـ”الجيش الوطني الليبي” عودته من مصر بعقد مؤتمر صحفي استثنائي مساء الأربعاء، خصص الجانب الأكبر منه للحديث عن المطلوب الأمني الأول للقاهرة هشام العشماوي.

وألقت قوات تابعة للجيش قبل أيام القبض على العشماوي في مدينة درنة، بحسب ما أعلن المسماري سابقًا، مشيرًا إلى أنه دخل ليبيا عام 2011 قبل أن يغادرها لسوريا حيث قام بـ”تدريب عناصر إرهابية في سوريا نظرًا لما يمتلكه من خبرة عسكرية”.

وكان العشماوي ضابطًا في قوات الصاعقة المصرية، قبل أن يفصل منها عام 2011 تبعا لسلوكياته، حيث أسس بعد فصله ما عرف بتنظيم “أنصار بيت المقدس”.

وبحسب المسماري فإن عشماوي عاد إلى ليبيا عام 2013 بهدف تشكيل “جيش مصر الحر” برفقة شخص آخر يدعى رفاعي سرور.

وحول مصير العشماوي، بين المسماري أنه “لا يزال في ليبيا، ويخضع للتحقيق في أحد السجون الليبية”، موضحًا بأنه “سيلقى جزاءه جرّاء ما أصاب آلاف الليبيين من جرّاء أعماله الإرهابية”.

وفي ذات المؤتمر، أشار المسماري إلى أن “سرية سوسة” المقاتلة التابعة للقوات البحرية سيطرت على جرافتين بحريتين إيطاليتين وجرتهما لميناء سوسة ويجري التحقيق مع طاقميها.

وختم حديثه بالقول: إن ليبيا ” ابتليت بساسة كل همهم الكراسي والصراع عليها، ولايعبأون بحدودنا البرية أو البحرية المستباحة من الكثيرين”، مضيفًا بأن “الشعب ينتظر توافقهم للخروج من هذا الوضع السيئ”.