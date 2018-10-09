الاتحاد الأوروبي يرشح ناصر الزفزافي لنيل جائزة “ساخاروف” العالمية

الاتحاد الأوروبي يرشح ناصر الزفزافي لنيل جائزة “ساخاروف” العالمية

#إرم_نيوز

المصدر: عفراء سعود- إرم نيوز

رشح البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، زعيم حراك الريف المغربي الذي قاد احتجاجات مدينة الحسمية، ناصر الزفزافي، لنهائيات جائزة “ساخاروف” لحرية الفكر.

 الزفزافي، المحكوم عليه بالسجن عشرين عاما على خلفية أحداث  الاحتجاجات بمسقط رأسه الحسيمة المغربية، حضي بتنصيب اسمه في جائزة “ساخاروف” التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدافعين على حقوق الإنسان بالعالم .

وقطع الزفزافي وهو داخل سجنه الانفرادي، عدة مراحل متقدمة في التصويت الختامي رفقة منظمات، هي”قارب الإنقاذ” و”أطباء بلا حدود” و”قارب اللاجئين”، إضافة إلى المخرج الأوكراني أوليغ سينتروف.

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