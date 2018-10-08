التحقيق مع زوجة الصحفي المغربي بوعشرين بتهمة الرشوة

استدعت الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء يوم الإثنين، زوجة الصحفي المغربي توفيق بوعشرين المعتقل بتهمة الاغتصاب والاتجار بالبشر، للتحقيق معها حول مزاعم تقديمها رشوة لحارس في السجن بهدف إدخال هاتفين نقالين لزوجها.

وذكرت تقارير صحفية أن زوجة مالك مجموعة “أخبار اليوم” رفضت الرد على أسئلة الشرطة.

السيدة التي نجت لحد الآن من التورط في قضية زوجها، ذكر اسمها بعد توقيف حارس بسجن عين برجة وابن خال بوعشرين، واعتراف الحارس أمام النيابة العامة يوم أمس الأحد بتلقيه رشوة من قريب الصحفي، لتوصيل هاتفين نقالين ومراسلات إليه داخل السجن بإيعاز من زوجته.

وتم إيداع الشخصين الموقوفين بسجن عكاشة بتهمة تسريب مواد ممنوعة إلى داخل السجن.

وذكر موقع “شوف تيفي ” أن زوجة بوعشرين أسرت لبعض المقربين منها أنها تفكر في الهجرة إلى كندا، بسبب الضغوط النفسية الكبيرة التي تعرضت لها هي وأسرتها منذ بدء القضية.

وكادت والدة بوعشرين بدورها تتورط في وضعية قانونية صعبة، بعد إخفائها خلال شهر يونيو المنصرم اثنتين من المشتكيات المطلوبات للشهادة أمام العدالة في قضية ابنها.

وفي آخر مستجدات قضية توفيق بوعشرين رفض هذا الأخير الحضور لجلسة اليوم الإثنين، إلى أن تم تهديده باستعمال القوة لإرغامه على الحضور، كما أقنعه دفاعه أن غيابه سيفوت عليهم إمكانية الترافع لصالحه حسب مقتضيات القانون المغربي، وشهدت الجلسة حسب موقع “هسبريس” غليانًا كبيرًا، بسبب احتجاج دفاع المتهم على المصطلحات التي يستعملها دفاع المشتكيات في مرافعته والتي اعتبرها مهينة لموكله.