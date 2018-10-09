من هو مرعي زغبية الذي قبض عليه الجيش الليبي في درنة؟

تمكنت سرية من اللواء 106 المجحفل التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، فجر الاثنين، في عملية خاصة من القبض على عدة شخصيات “إرهابية” في آخر محاور القتال بمدينة درنة شرق ليبيا.

وحسب بيانات للجيش الليبي ومصادر أمنية بمدينة درنة، كان على رأس المقبوض عليهم المصريان هشام عشماوي وبهاء علي، والليبي مرعي عبد الفتاح خليل زغبية.

ويعتبر زغبية المولود عام 1960 ويسكن منطقة “خريبيش” في مدينة بنغازي، أحد أهم قيادات القاعدة في ليبيا، وهو متزوج من امرأة تحمل الجنسية المغربية.

ووصل زغبية وصل أفغانستان عام 2001، عن طريق عناصر لتجنيد الإرهابيين في السودان، حيث تم استقطابه من ليبيا إلى السودان، ثم وصل أفغانستان وتدرب في معسكر تابع لتنظيم القاعدة يعرف باسم معسكر ” كابول ” ، وكانت تتجمع فيه عناصر وقيادات من الجماعة الليبية المقاتلة طوال حقبة الثمانينات.

وبعد ذلك عاد إلى ليبيا وانضم إلى خليه تعرف باسم “أنصار الإسلام” خلال فتره التسعينات من القرن الماضي، وكان من ضمن القيادات المكلفة بتجنيد عناصر للقتال في العراق وأفغانستان ، وكان معه في هذه المهمة عدة قيادات منهم سعيد بن عبد الحكيم و بن عمر الشريف و الأزهر بن خليفة.

وأدرج زغبية عام 2008 على قوائم المطلوبين من قبل مجلس الأمن وقبل ذلك الولايات المتحدة في عام 2006 باعتبار أنه “إرهابي” مطلوب في عده قضايا أمنية من الدرجة الأولى.

وقبض على زغبية في إيطاليا وسجن في أحد السجون الإيطالية بتهمة التآمر وارتكاب أعمال “إرهابية” ضد السلطات الإيطالية وحكمت عليه محكمة جنايات ميلانو في 20 ديسمبر/كانون الأول 2007 بالسجن 6 سنوات لانتمائه إلى جماعة إجرامية ذات أهداف “إرهابية” ولتلقيه سلعا مسروقة، وأكدت محكمة الجنايات الاستئنافية لميلانو هذا الحكم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

وحسب الناطق الرسمي للجيش الليبي، فإن زغبية استطاع أن يخرج من السجن في إيطاليا، بدون أن تتضح الطريقة التي خرج بها ، ووصل بعد ذلك إلى تركيا وحصل على لجوء سياسي بها، بعد أحداث فبراير / شباط 2011.

بعد ذلك، رجع إلى ليبيا وشكل مع شخصيات أخرى كتائب أطلق عليها “سرايا راف الله السحاتي” التي تضم في صفوفها أغلب المنتمين للتيارات الإسلامية المتطرفة في مدينة بنغازي.

وبعد بدء عمليات الجيش الليبي في بنغازي وبدء انفراط عقد التنظيمات “الإرهابية” بها، اتجه زغبية إلى مدينة درنة عام 2014، وانضم إلى تنظيم ” المرابطون” الذي أسسه المصري هشام العشماوي.