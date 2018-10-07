مصرع كفيف مغربي إثر سقوطه من أعلى مبنى وزارة التضامن (فيديو)

لقي شاب مغربي “كفيف” مصرعه، الأحد، إثر سقوطه من أعلى مبنى وزارة التضامن والأسرة بالعاصمة الرباط، خلال اعتصامه وآخرين فوق مبنى الوزارة، للمطالبة بالحصول على فرص عمل.

ويخوض المعطلون المكفوفون اعتصامًا مفتوحًا منذ7 أيام، بعدما تمكنوا من دخول مبنى الوزارة والوصول إلى سطحها في الطابق الرابع، فيما اعتصمت زميلاتهم الكفيفات أمام بوابة الوزارة.

وسبق أن أعلنت التنسيقية الوطنية للمكفوفين أنهم سيواصلون اعتصامهم، وحمّلوا السلطات تبعات ما يمكن أن يتعرضوا له في الأيام المقبل، بعدما رفضت المقترحات التي تقدم بها والي مدينة الرباط وممثلي رئاسة الحكومة.

ومن أبرز تلك المقترحات تفعيل نسبة 7 بالمئة من المناصب العمومية لفائدتهم كما جاء في المراسيم الوزارية ، وفتح أبواب مباريات الوظائف أمامهم، ومساعدتهم لانتشاء مقاولات صغرى.

لكن التنسيقية اعتبرتها “حلولًا لا فائدة للمكفوفين منها”، وتشبثت بالإدماج المباشر في الوظائف العمومية مع تعويض على الضرر عن السنوات الماضية.