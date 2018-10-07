استقالة 100 عضو من حزب العدالة والتنمية المغربي

تقدم ما يزيد على 100 من أعضاء حزب العدالة والتنمية المغربي، في إقليم الرحامنة، باستقالاتهم، بسبب “مشاكل داخلية تهاونت قيادة الحزب بحلها” بحسب ما يؤكد الأعضاء المستقيلون.

ونقل موقع “أشكاتن” المغربي، عن مصدر مطلع، قوله، يوم الأحد، إن “الأمر يتعلق باستقالة أعضاء 7 كتابات محلية، وذلك إثر المشاكل التي أصبح يتخبط فيها الحزب في الإقليم”.

ونشر الموقع صورة عن استقالة أحد الأعضاء منذ الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري جاء فيها:”رؤساء الكتابات المحلية الـ 7 راسلوا جميع الأجهزة الحزبية بما في ذلك الأمين العام سعد الدين العثماني منذ أكثر من شهرين، لكن دون أن يرد على مراسلتنا أي أحد، ودون أن يتدخل أي عضو لوضع حد لهذه المشاكل التي تعاني منها الكتابات المحلية في إقليم الرحامنة”.

ومن أبرز المشاكل التي يعاني منها أعضاء الحزب في المنطقة الواقعة وسط المغرب، صراعهم مع الكاتب الإقليمي والجهوي للحزب، واتهامهم له بـ”التسيير الفردي والتواطؤ مع كتَّاب أحزاب أساءت لحزب العدالة و التنمية”.

وتعكس هذه الاستقالات الوضع الداخلي المرتبك الذي يشهده الحزب الإسلامي والذي يقود الحكومة في المغرب، بسبب عدد من القضايا الداخلية والسياسية، كالنقاش الذي احتدم مؤخرًا حول فك التحالف مع حزب التقدم والاشتراكية، أو بقائه داخل الحكومة، بسبب انتقادات أمينه العام نبيل بن عبد الله بعد إعفاء وزيرة من حزبه.