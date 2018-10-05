شاهد أول ظهور للإعلامي التونسي سمير الوافي بعد خروجه من السجن

نشر الإعلامي التونسي سمير الوافي ، مساء الجمعة ، أول صورة له منذ خروجه من السجن، بعد أن أعاد فتح صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

و دون الإعلامي : ” أول صورة بعد العودة من “سويسرا”…مع كسكسي الوالدة في محافظة زغوان..

شكرا على كل كلمة محبة صادقة وصلتني منكم…”

و أطلقت السلطات التونسية سراح الإعلامي والمذيع التلفزيوني سمير الوافي ، يوم الخميس ، بعد تبرئته من تهمة تبييض الأموال .

وتم إيقاف الإعلامي سمير الوافي و من ثم إيداعه بسجن المرناقية خلال شهر يونيو/حزيران سنة 2017، بعد اتهامه بابتزاز أرملة و إيهامهما بقدرته على التدخل لدى كبار مسؤولي وزارة الداخليّة، للموافقة على تجديد رخصة لبيع الخمر انتهت صلاحيتها بعد وفاة زوجها، وقبض منها مبلغا ماليا يناهز 800 ألف دينار تونسي.

في المقابل، نفى سمير الوافي هذه التهمة مشيرا إلى أنه اقترض المبلغ من الشاكية لتغطية مصاريف زواجه.

و حظي سمير الوافي بشهرة لافتة بفضل برنامجه الأسبوعي “لمن يجرؤ فقط”، الذي يُذاع على قناة “الحوار التونسي” المحليّة ، و الذي استضاف فيه شخصيات سياسية وثقافية و فنية من الصف الأول، وهو ما جعل إيقافه مادة دسمة للإعلام التونسي.

و عقب إيقافه، قررت قناة “الحوار التونسي” إنهاء عقد سمير الوافي بسبب خطورة التّهم الموجهة إليه.