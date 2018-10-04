موريتانيا.. المحكمة العليا تقرر إعادة الانتخابات ببلدتين في نواكشوط

أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا، مساء اليوم الخميس، قرارًا بإعادة الانتخابات البلدية في دائرتين محليتين بالعاصمة نواكشوط، يتنافس فيهما حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، وائتلاف أحزاب المعارضة.

وحسب منطوق القرار، قررت المحكمة العليا إعادة الانتخابات البلدية، على مستوى دائرتي “عرفات” و”الميناء”، في نواكشوط، وذلك عقب طعن تقدم به الطرفان المتنافسان.

وفي 18 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فوز تحالف المعارضة في بلدية “عرفات” بفارق 131 صوتًا، فيما أعلنت فوز لائحة الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في بلدية “الميناء” بفارق 19 صوتًا.

ولم يحدد بعد موعد إجراء يوم الاقتراع على مستوى الدائرتين.

وصوّت نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني، في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، في انتخابات نيابية ومحلية شارك فيها 98 حزبًا من أصل 102 (إجمالي عدد الأحزاب).

وتمكن حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” من الفوز بأغلبية برلمانية مريحة، إذ حصد 87 مقعدًا برلمانيًا من أصل 157.

وفاز “الاتحاد من أجل الجمهورية” أيضًا بجميع مقاعد المجالس الجهوية (مجال للتنمية المحلية) وعددها 13 مجلسًا في عموم محافظات البلاد.

كما فاز الحزب الحاكم بـ162 بلدية من إجمالي 219، ومن بينها 5 مجالس بلدية بنواكشوط، فيما حل حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ” ثانيًا بعد أن حصد 14 مقعدًا برلمانيًا، وفاز بثلاثة مجالس بلدية على مستوى دائرة نواكشوط.