إيطاليا تعلن عقد مؤتمر حول ليبيا بصقلية في نوفمبر المقبل

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي، اليوم الثلاثاء، أن من المقرر عقد مؤتمر حول ليبيا في صقلية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث ستتركز المحادثات على “مقاربة شاملة” لتحقيق الاستقرار في هذا البلد، من دون تحديد موعد للانتخابات.

وقال ميلانيزي، أمام مجلس الشيوخ، إن “مؤتمر السلام في باليرمو سيعقد يومي 12 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر ويهدف إلى تحديد مراحل عملية تثبيت الاستقرار”.

وأضاف أن الاجتماع قد يؤدي إلى “حل مشترك، رغم وجود اختلافات في الرأي بين الأطراف المعنيين”.

وكان أربعة من كبار القادة الليبيين اتفقوا في مؤتمر بباريس في أيار/مايو الماضي على إجراء انتخابات في العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل كجزء من خطة تقودها فرنسا لتحقيق الاستقرار في البلد رغم العنف المستمر والانقسامات العميقة، إلا أن فرنسا واجهت معارضة للجدول الزمني للانتخابات من الولايات المتحدة إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وخصوصًا إيطاليا.

وقال ميلانيزي إنه تلقى “تأكيدًا على الاهتمام” بالمؤتمر من الرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر، فضلًا عن دعم أمريكي، مشيرًا إلى أنه يخطط لمناقشة الملف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو الاثنين المقبل.

وتابع ميلانيزي: “لن يتم فرض أي مواعيد نهائية على الليبيين ولا إملاء مهام”.

وكانت إيطاليا، أحد الداعمين الرئيسيين لحكومة فايز السراج المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، قد أوضحت في أيلول/سبتمبر الماضي أنها تريد “الحفاظ على حوار فعال” مع جميع الجهات الفاعلة ذات النوايا الحسنة في ليبيا.

وتشهد العاصمة الليبية معارك لترسيخ النفوذ بين الجماعات المسلحة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي وقتله في انتفاضة عام 2011 دعمها حلف شمال الأطلسي.

وتُسيطر على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ إطاحة نظام القذافي سلطتان متنافستان: حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وسلطة موازية في شرق ليبيا مدعومة من قوات حفتر والبرلمان المنتخب.

وفشلت حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق موقع عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، في إرساء قوات أمن موحّدة وواصلت التعويل على مجموعات مسلحة لضمان أمنها وأمن طرابلس.