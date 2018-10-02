ليبيا.. ظهور كتلة جديدة منافسة لـ”الإخوان” في المجلس الأعلى للدولة

، أعلن مساء الاثنين، في العاصمة الليبية، طرابلس، عن تشكيل كتلة جديدة داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تحت اسم “كتلة الوفاق الوطني” ، التي ينتظر أن تكون منافسا شرسا ل”الإخوان”، وفق ما ذكرته تقارير محبية ليبية.

و أفادت صحيفة”المتوسط” الليبية، بأن هذه الكتلة تضم عددا من النواب، أبرزهم النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، ومقرر المجلس محمد بوسنينة، وابوالقاسم اقزيط و عبدالله جوان و نوح المالطي.

وأوضح ذات المصدر، بأن العدد التقريبي للكتلة وصل إلى 40 عضوا، حيث تمثل الكتلة التيار المدني داخل المجلس الأعلى للدولة الليبية الذي يسيطر عليه الاخوان منذ انتخابه في 8نيسان/أبريل الماضي.

يأتي تشكيل هذه الكتلة الجديدة، في إطار الرد على انفراد كتلة “العدالة و البناء”،الذراع السياسي للإخوان المسلمين، وهي تمثل المجلس محليا و دوليا، وفق المصدر نفسه.

و تؤكد تقارير ليبية أن الميليشيات المسلحة في طرابلس تتلقى دعما واسعا من قبل الحكومة “الإخوانية” في ليبيا، حسب قولها.

و تواجه حكومة الوفاق الوطني الليبية، انتقادات و اتهامات متصاعدة بدعم الميليشيات و تمكينها من السيطرة على مفاصل الدولة.