بالفيديو.. مغربي يفوز بجائزة عالمية كبرى لـ “البريك دانس”

تمكن الشاب المغربي فؤاد امبلج الملقب ب “ليل زوو” من الفوز بواحدة من أهم المسابقات العالمية في رقص “البريك دانس” المنظمة هذه السنة بمدينة زيوريخ السويسرية ، بعدما تفوق باسم النمسا على منافسه الأمريكي “لويدجي” .

وأصبح فؤاد بذلك أول عربي يفوز بمسابقة Red Bull BC One التي تنظمها شركة المشروبات “ريد بول” منذ 2004 ، وسبق أن استضافتها عدد من المدن عبر العالم مثل نيويورك و ريودي جانيرو، وطوكيو و موسكو وغيرها.

وتضم المسابقة 16 متنافسًا، يتبارزون بالرقص أمام 5 حكام، ويمرون من إقصائيات تؤهل أفضلهم للنهائي ثم الحصول على الجائزة.

و”ليل زوو” من مواليد حي السلامة بمدينة الدار البيضاء بدأ عشقه للبريك دانس منذ الصغر، ومارسه كهواية مع فرقة “Hiba king zoo” الفائزة بعدة جوائز محلية من بينها بطولة المغرب في البريك دانس.

وبعد حصوله على الجنسية النمساوية أصبح يمثل النمسا في تظاهرات عالمية كبرى.

وظهر البريك دانس بنيويورك في سنوات الستينات قبل أن ينتشر عبر العالم، ويكون على موسيقى الهيب هوب أو الراب، ويعتمد على لياقة بدنية عالية يجعله إقرب إلى الرياضة منه إلى الرقص.