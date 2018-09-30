استمرار أزمة المكفوفين المعتصمين على سطح وزارة بالمغرب منذ 5 أيام

لم تتمكن عناصر الأمن والمطافئ طيلة الخمسة أيام الماضية من إخلاء مجموعة من المكفوفين المعتصمين على سطح بناية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن للمطالبة بوظائف، ويعرضهم التواجد على حافة السطح بالوقوع من الطابق الرابع، خصوصًا بعدما أعلنوا اليوم الأحد فشل الحوار مع الحكومة وطالبوا بتدخل الملك.

حيث أعلن المكفوفون حاملو الشواهد أنهم سيواصلون اعتصامهم، وحمّلوا السلطات تبعات ما يمكن أن يتعرضوا له في الأيام المقبلة.

ورفضت تنسيقية المكفوفين المقترحات التي تقدم بها كل من والي مدينة الرباط وممثلي رئاسة الحكومة ، كتفعيل نسبة 7 بالمائة من المناصب العمومية لفائدتهم كما جاء في المراسيم الوزارية ، وفتح أبواب مباريات الوظائف أمامهم، ومساعدتهم لانتشاء مقاولات صغرى .

واعتبرت التنسيقية في بيانها تلك المقترحات “حلولًا لا فائدة للمكفوفين منها” ، متشبثة بالإدماج المباشر في الوظائف العمومية مع تعويض على الضرر عن السنوات الماضية.

وسبق للمكفوفين أن بعثوا رسائل إلكترونية للديوان الملكي، للمطالبة بالتدخل في ملفهم حسب “اليوم24”.

ويوجد فوق سطح البناية 45 معتصمًا يعيشون على القليل من الماء والطعام، وقد حاول أحدهم قبل يومين إحراق نفسه لولا تدخل زملائه لمنعه.

وتمكنت مجموعة الشباب المكفوفين يوم 26 سبتمبر على الساعة السادسة و النصف صباحًا من الوصول إلى سطح المبنى الذي توجد به وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالعاصمة الرباط، وهددوا بالانتحار إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، فيما تعتصم زميلاتهم الكفيفات على بوابة الوزارة.