البرلمان الليبي يطالب تونس بتوضيح لتصريحات وزير التجارة بشأن “النفط مقابل الغذاء”

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، تصريحات وزير التجارة التونسي عمر الباهي، التي استخدم فيها مصطلح “النفط مقابل الغذاء” المثير للجدل، في وصف الاتفاق الاقتصادي الأخير بين بلاده وليبيا.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم الأحد، “نستنكر ما صرح به وزير التجارة التونسي بخصوص الوصاية على الدولة الليبية والمساعدة عليها والترويج لفكرة النفط مقابل الغذاء، مما يعد انتهاكًا للسيادة الليبية وعبثًا بالعلاقة بين البلدين”.

وأضافت: “نطالب حكومة ورئاسة تونس بالتوضيح لهذه التصريحات غير المسؤولة، والتي لا تنم عن احترام للسيادة والجوار”.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قد كشف عن اتفاق بين بلاده وليبيا، يقضي باستيراد النفط من ليبيا مقابل تصدير السلع التونسية إليها.

بيد أن وزير التجارة عمر الباهي لجأ لاستخدام مصطلح “النفط مقابل الغذاء”، في وصف الاتفاق الجديد بين تونس وليبيا، مشيرًا إلى أن الأمر يعتبر حلًا للطرفين؛ نظرًا لكون تونس تعاني عجزًا كبيرًا في مجال الطاقة، فيما تشكو ليبيا من ندرة السلع الغذائية.

وأثارت مقاربة الوزير التونسي جدلًا كبيرًا في ليبيا، عندما اعتبر استخدامه لهذا المصطلح بمثابة “إهانة” للشعب الليبي.