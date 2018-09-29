السيول تقتل 4 نساء من عائلة واحدة في المغرب‎ (فيديو)

تسببت الفياضانات التي شهدتها عدة مناطق في جنوب المغرب اليومين الماضيين، بمقتل 4 نساء من عائلة واحدة، في مدينة سيدي ايفني.

وكان قد أعلن عن فقدان النسوة مساء الجمعة في ظل تعرض المدينة وضواحيها لفيضانات عارمة، حيث جرفتهن السيول ولفظهن الوادي مساء السبت.

وحسب روايات السكان كما أوردتها مواقع محلية، كانت 6 نسوة يجنين ثمار الأركان المعروفة ب”الفيوش” بمنطقة ايت باعمران، فجلسن ليسترحن حين بدأت الأمطار تهطل بغزارة سببت سيولا جرفت 4 منهن، بينما كتبت النجاة لسيدة وطفلتها ذات السنتين.

الضحايا الأربعة من عائلة أحد الأعيان بالمنطقة وعضو منتخب في عدة هيئات، وهن أخته وزوجة أخيه وابنة أخيه وإحدى قريباته.

كما تسببت العاصفة التي ضربت مناطق عدة جنوب المغرب، في ضياع عدد من رؤوس الماشية، وفي انقطاع عدد من الطرق الرئيسة، مما تسبب في توقف حركة السير.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية قد حذرت، في نشرة إنذارية، من تساقطات مطرية وعواصف رعدية تضرب عددا من مناطق المملكة يومي الجمعة و السبت.