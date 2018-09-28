مقتل عسكريين ليبيين خلال مواجهات مع المعارضة التشادية في الجغبوب‎

قُتل عسكريان ليبيان، يوم الجمعة، خلال مواجهات مع مقاتلين تابعين للمعارضة التشادية بالقرب من مدينة الجغبوب جنوب شرق ليبيا.

وأعلنت غرفة عمليات الجيش الوطني أن كتيبة سبل السلام التابعة لها كبَّدت المعارضة التشادية ستة قتلى في اشتباك وقع اليوم على بعد 60 كلم غرب مدينة الجغبوب.

ولفتت الغرفة، في منشور لها عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، إلى سقوط قتيلين، هما: الجنديان عبدالرحيم حوبة، وجميل خطاب عقوب.

وقالت إن الجيش غنم ثلاث آليات مسلحة، وأعطب سيارتين، مشيرة إلى أن المجموعة التابعة للمعارضة التشادية تمتهن الحرابة، والخطف، وقطع الطرق، وسبق أن شاركت في العديد من عمليات الخطف لسكان مدينة الكفرة ومدن أخرى.

يشار إلى أن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر أطلق في شهر أيار/ مايو الماضي عملية “فرض القانون في الجنوب الليبي”، للحد من تحرك الإرهابيين والمعارضة التشادية في المنطقة.