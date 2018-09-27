الأمطار الغزيرة شرق ليبيا تودي بحياة شخص وفقدان آخر

تواصل الأمطار الغزيرة هطولها على بعض مناطق شرق ليبيا، فبعد تسببها في عدة فيضانات بالغرب، خصوصًا في مدينة طرابلس، وصلت، ظهر يوم الخميس، لمناطق شرق البلاد.

وذكرت صفحة المكتب الإعلامي لبلدة التميمي شرق مدينة درنة، أنه بسبب هطول الأمطار الغزيرة على البلدة، ظهر الخميس، تحولت شوارعها ومحيطها إلى برك مياه كبيرة، كما اجتاحت السيول القوية مصبات الأودية والجسور على الطرقات الرئيسية التي تربط البلدة بمدن درنة غربًا وطبرق شرقًا.

وعن الأضرار التي تسببت بها، أوضحت الصفحة بأن شخصين اختفيا إثر هذه الأمطار، حيث وجد أحدهما ميتًا بعد عمليات بحث لرجال الإنقاذ والمواطنين، ولا يزال مصير الآخر مجهولًا.

وحول الاستعدادات لمواجهة هذه الأحوال غير الاعتيادية، أوضح مدير مكتب وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، شرق البلاد، المقدم محمد عثمان الوزري، بأن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، وجه تعليمات للأجهزة المختصة بضرورة متابعة حركة السير على الطرقات والأماكن النائية، ومراقبة الجسور والأودية، ومحطات الكهرباء والمرافق العامة، واتخاذ كافة التدابير الأمنية؛ للمحافظة على الأرواح والممتلكات.