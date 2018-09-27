مجموعة مسلحة تقطع المياه عن طرابلس الليبية

هاجمت مجموعة مسلحة “مجهولة” محطة كهرباء في منطقة الحقول والآبار؛ مما أدى إلى انقطاع المياه عن العاصمة الليبية طرابلس ومدن أخرى، اليوم الخميس.

وقال جهاز النهر الصناعي، “منظومة الحساونة- سهل الجفارة”، على صفحته بموقع فيسبوك، إن مجموعة مسلحة اقتحمت، أمس الأربعاء، محطة الكهرباء الرئيسية في الحقول والآبار، وأجبرت فنيي الشركة على فصل التيار الكهربائي عن حقول الآبار؛ مما أدى إلى انقطاع المياه اعتبارًا من اليوم عن العاصمة طرابلس، وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى.

وأكد الجهاز، أنه تم التفاوض مع المجموعة المسلحة وإعادة التيار الكهربائي، مرجحًا وصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس وباقي المدن، صباح غدٍ الجمعة.

ودعا الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة إلى تحمل مسؤوليتها، لحماية حقول آبار مياه الحساونة، ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة.