بالصور والفيديو.. الأمطار تغرق شوارع طرابلس الليبية

غرقت العاصمة الليبية طرابلس، بمياه الأمطار التي غمرت معظم مناطقها وأدت لخسائر مادية معتبرة، وذلك بعد فترة هدوء قصيرة أعقبت النزاع المسلح بين الفصائل المتصارعة.

ونشرت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الصور ومقاطع الفيديو، التي تظهر مواطنين عالقين بسياراتهم في الشوارع المغمورة بالمياه.

وأرجع ناشطون سبب الغرق السريع والمفاجئ لضعف البنية التحتية في ليبيا منذ عشرات السنوات، وأيضًا لتعرض المخططات في المدن للعبث بها والبناء العشوائي في أماكن تصريف مياه الأمطار، وأيضا تراكم الأتربة والأوساخ بقنوات الصرف الصحي.

ولم تسفر هذه الأمطار عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن، كما لم تصدر السلطات أي بيانات بخصوص إجراءاتها حول ما شهدته العاصمة طرابلس.