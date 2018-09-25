مقتل شخصين بانفجار لغم غرب تونس‎

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين في انفجار لغم بمنطقة جبال الشعانبي في غرب البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، الرائد محمد زكري: “سجل بعد ظهر الإثنين 24 أيلول/سبتمبر2018، انفجار لغم بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي، توفي على إثره مواطنان شقيقان كانا على متن شاحنة”، من دون أن يحدد هوية القتيلين.
وجددت الوزارة اليوم دعوتها للسكان إلى عدم الاقتراب من المنطقة العسكرية؛ “حفاظًا على أرواحهم من إمكانية تعرضهم لخطر انفجار الألغام أو استهدافهم من طرف الإرهابيين المحتمل تواجدهم بالمنطقة”، وفق فرانس برس.