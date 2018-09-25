مصدر أممي: ميليشيا البقرة وبادي على قائمة سلامة للعقوبات

كشف مصدر أممي أن البعثة الدولية إلى ليبيا سمت فعلياً أثنين من أمراء الحرب في طرابلس على قائمة غسان سلامة للعقوبات.

وقال المصدر لـ ” إرم نيوز” إن ” الكتيبة 33 المعروفة بمليشيا البقرة ” بقيادة بشير خلف، ولواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي” يتصدران القائمة التي كشف سلامة عنها الإثنين، دون أن يسميهما، خلال كلمته من العاصمة طرابلس إلى الاجتماع الوزاري حول ليبيا المنعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال سلامة إن البعثة ” تجمع الأدلة وتعد قوائم لتقديمها إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات على مقوضي السلم والأمن في العاصمة الليبية”.

وأضاف إن هناك حاجة لـ”تحرير الحكومة من سيطرة الجماعات المسلحة.. الأولويات الآن هي التخفيف من حدة العنف والبدء في تنفيذ ترتيبات أمنية جديدة في طرابلس ودعم لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وتفعيل قوة فض الاشتباك”.

وستوجه للطرفين تهم تتعلق بتشريد وقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية وانتهاك القانون الانساني.

واستمرت مليشيا البقرة ومقرها مدينة تاجوراء (18 كم شرق العاصمة طرابلس) في قصف مطار معيتيقة والأماكن المجاورة له بالصواريخ، في تحد لتحذيرات غسان سلامة، في حين خرق صلاح بادي، قائد مليشيات فجر ليبيا في 2014 ” والشهير بلقب “مدمر مطار طرابلس” الهدنة التي جرى التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة عدة مرات.