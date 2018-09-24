البوليساريو تنفي نقل إبراهيم غالي إلى مستشفى الجزائر العسكري

نفى مسؤول بسفارة جبهة البوليساريو في العاصمة الجزائر أنباء عن تدهور صحة أمين عام الجبهة إبراهيم غالي، ونقله لمستشفى بالجزائر، مؤكدًا سلامة صحته.

وقال مسؤول الإعلام بسفارة الصحراء الغربية في الجزائر، الأمين دبارة، لــ”إرم نيوز” إن الرئيس إبراهيم غالي “بخير ولم يغادر الأراضي الصحراوية، وهو مُقبل على برنامج حكومي وسياسي واسع في البلاد”، حسب تعبيره.

وتابع دبارة أن “غالي يقوم حاليًّا بمهامه القيادية على أكمل وجه”، متهمًا دوائر إعلامية وسياسية مقربة من المملكة المغربية، ببث “الإشاعات لإثارة البلبلة في أوساط الصحراويين”، على حد تعبيره.

وأبرز المتحدث أن إبراهيم غالي، يشرف في مخيمات اللاجئين الصحراويين على مؤتمر كوبي-صحراوي، و”غيابه عن الإعلام يومين أو ثلاثة يُحرك الإشاعة بشكل رهيب”، بحسب تأكيده.

ولم تؤكد السلطات الجزائرية ولا وسائل إعلام مقربة من جبهة البوليساريو، الأنباء المتعلقة بصحة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، بينما جرى تداول رسالة له موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أونطونيو غوتيريس.

وكانت مصادر مغربية تداولت على نطاقٍ واسعٍ أنباء عن تدهور صحة غالي، وتوقعت أن ذلك قد يُبعده عن إدارة دفة القيادة وانعكاس ذلك على النزاع الصحراوي المغربي.

وأوردت صحف مغربية أنه تم نقل إبراهيم غالي “بصفة عاجلة” للعلاج بمستشفى “عين النعجة” العسكري الجزائري.