إصابات إثر تجدد القصف على أحياء سكنية في طرابلس

أصيب عدد من الأشخاص إثر تجدد عمليات القصف على بضع مناطق في العاصمة الليبية طرابلس، فيما ذكرت مصادر إعلامية في المدينة، أن طلائع لقوات قادمة من مصراته بدأت دخول العاصمة طرابلس من جهة منطقة جنزور منذ صباح اليوم.

وقال مصدر في حديث لـ”إرم نيوز” مفضلًا عدم الافصاح عن اسمه، إن “القصف على مناطق طرابلس يأتي تحديدًا من منطقة السراج، وشارع البغدادي، وكذلك من خلة الفاندي، والتي تعتبر أكثر مكان تطلق منه القذائف”.

وأشار المصدر إلى أن “المسؤول عن هذا القصف هو ميليشيا فرسان جنزور التابعة لغنيوة الككلي”، مبينًا أن القصف أدّى إلى تضرّر العديد من المساكن والمباني.

وقال شهود عيان لـ”إرم نيوز” إن “4 قذائف سقطت على منزل خلف طريق المطار، فيما اندلعت اشتباكات قويّة وبالأسلحة الثقيلة في شارع ولي العهد”.

من جانبها، أكدت غرفة عمليات اللواء السابع، في بيان نشرته الاثنين عبر “فيسبوك” أن “قوات اللواء لم تقصف أي مكان سكني، وأنها تختار أهدافها بدقة وبإحداثيات مسبقة”.