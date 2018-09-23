اتفاق جزائري سعودي لمواجهة أفكار “التطرف والإرهاب”

وقعت الجزائر والسعودية اتفاقية تعاون ثنائي لمواجهة الفكر المتطرف، بحسب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وقال العيسى إن الاتفاقية التي وقعها مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بو عبدالله غلام الله، “تُؤطّر لمواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية”.

وشدد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أنّ هذه الاتفاقية “تضع جداول تنفيذية للاضطلاع على المسؤولية المتبادلة لإيضاح حقيقة ديننا ومواجهة الأيديولوجية”.

وتابع في تصريحات للإعلام الجزائري: “كنّا نتحدث أن هذه الايديولوجية أطلقت عبر بضع سنوات أكثر من 800 شبهة، وهي واهية وضعيفة كضعف وهشاشة الفكر المتطرف”.

وأبرز مسؤول الرابطة التي تتخذ من مكة المكرمة مقرًّا لها، أن الاستراتيجية الجديدة “تتطلب المواجهة العلمية والفكرية إلى جانب مواجهة التطرف المضاد ونقصد به حملات الإسلاموفوبيا”.

وأعرب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، بو عبدالله غلام الله، عن تفاؤل بلاده من آفاق التعاون الفكري والديني مع رابطة العالم الإسلامي في السعودية.

وقال إن ذلك “يأتي لإزالة الغموض وكشف الحجج الواهية التي تُحاك ضد الإسلام، والتي يسعى أهلها ومنشئوها إلى أن يحطوا من قيمة الإسلام”.

وقصد غلام الله أن بلاده “لا تنظر إلى السعودية على أساس أنها تصدر فكرًا دينيًا غريبًا عن المجتمع الجزائري”، مفيدًا أن العالم الإسلامي “خرج من الاستعمار الغربي للوقوع بالاستعمار الفكري”.