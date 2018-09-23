مليشيا “البقرة” تهدد باقتحام مطار معيتيقة في ليبيا

هدد زعيم مليشيا “أسود تاجوراء”، بشير خلف الله الشهير بـ”البقرة”، باقتحام مطار معيتيقة في ليبيا، إذا لم يُفرج عن سجناء المليشيا الذين أصدر النائب العام قرارًا بالإفراج عنهم.

ووجه خلف الله تهديده لقوة الردع الخاصة وقوات الأمن في طرابلس، مانحًا إياهم مهلة 24 ساعة -تنتهي هذه الليلة- للإفراج عن السجناء.

وقال “البقرة” في بيان نُشر على صفحة المليشيا في “فيسبوك” إن “هناك اتفاقًا على إطلاق مجموعة مساجين، من بينهم عدة أفراد منتمون للكتيبة، لكن قوة الردع تماطل في إطلاق سراحهم”.

وسقطت مجموعة من الصواريخ على مطار معيتيقة، في ساعات الصباح الأولى من فجر السبت، في قصف جديد على المطار الوحيد في العاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك بعد أن توعدت ميليشيا “البقرة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بـ”أمطار من الصواريخ” على المطار معيتيقة، الذي تسيطر عليه ميليشيا قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة “الوفاق”.

وسبق لمليشيا البقرة أن اقتحمت مطار معيتيقة 3 مرات خلال عام 2016, وأسفرت تلك الأحداث عن إلحاق أضرار بـ4 طائرات تابعة لشركات الطيران الليبية، وطالب حينها خلف الله بالإفراج عن مقاتلين تابعين له اعتقلتهم قوة الردع الخاصة.

من جانبها تؤكد قوة الردع الخاصة، التي يقودها النقيب في الأمن الليبي عبدالرؤوف كارة، أن “من نحتجزهم ينتمون للجامعات الإرهابية من داعش والقاعدة والمقاتلة وشخصيات من داعمي هذه التوجهات”.