احتلت المرتبة الأولى عالميًّا.. الأمطار تغرق مدينة نابل التونسية (فيديو)

احتلت المرتبة الأولى عالميًّا.. الأمطار تغرق مدينة نابل التونسية (فيديو)

شهدت المحافظة منذ صباح السبت تساقط كميات كبيرة من الأمطار بلغت 180 ملم في منطقة منزل بوزلفة و156 في سليمان.

المصدر: فريق التحرير

أغرقت مياه الأمطار الغزيرة مناطق واسعة من ولاية نابل شمال شرق تونس مخلفة 4 قتلى وأضرارًا مادية ضخمة وسط أزمة اقتصادية تعانيها البلاد.

ووفقًا لبيانات الرصد الدولية فقد احتلت ولاية نابل المرتبة الأولى عالميًّا في تهاطل كميات الأمطار يوم السبت، ببلوغها مستوى 206 مم خلال يوم واحد متجاوزة بذلك العديد من المدن العالمية على غرار مدينة دالاس الأمريكية والهند والفلبين وتايلندا وكندا.

و الله مش مصدق فيديو مروع من نابل اليوم!!! ؟ كارثة بأتم معنى الكلمة… ⭕ Msaken TV

Posted by Msaken TV on Saturday, September 22, 2018

???? كارثة نابل قربص / فيديو اخر مروع آخر من قربص ولاية نابل

Posted by ‎تونسيون في الغربة – الصفحة الرسمية‎ on Saturday, September 22, 2018

وقالت والية نابل سلوى الخياري في تصريح لإذاعة “موزاييك” المحلية إن معدل الأمطار الطوفاني فاق طاقة استيعاب الأودية؛ ما أدى إلى تسجيل فيضانات عارمة سببت أضرارًا على المستوى المادي وعلى مستوى البنية التحتية.

تحية للرجال الي ماقعدتش تتفرج و عاونت بعضها رغم الخطر… التونسي خو التونسي

Posted by Msaken TV on Saturday, September 22, 2018

وتناقل الناشطون التونسيون لقطات تظهر غرق شوارع مدينة نابل عاصمة الولاية بمياه الأمطار.

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