احتلت المرتبة الأولى عالميًّا.. الأمطار تغرق مدينة نابل التونسية (فيديو)

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شهدت المحافظة منذ صباح السبت تساقط كميات كبيرة من الأمطار بلغت 180 ملم في منطقة منزل بوزلفة و156 في سليمان.