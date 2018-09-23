الشاب الجزائري “ريفكا” يصدم بلاده بعيد ميلاد غير مسبوق

صدم شاب جزائري يدعى “ريفكا” (21 عاما) من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بلاده بحجم تأثيره الذي لم يمكن أن يخطر على بال، حيث لبى نحو 10 آلاف شخص دعوته واحتشدوا في ساحة رياض الفتح (مقام الشهيد) وسط العاصمة الجزائرية، بمناسبة عيد ميلاده.

واضطرت الشرطة الجزائرية للتدخل وإيقاف هذا التجمهر الحاشد بإيقاف “ريفكا” لفترة وجيزة حتى يتفرق الحضور الغفير الذي توافد من مختلف مناطق البلاد الشاسعة.

JE M’ATTENDAIS PAS WALLAH JE SUIS VRAIMENT DÉSOLÉ À TOUS CEUX LI JAW OU MACHAFOUNICH JE ME SUIS FAIT EMBARQUER PAR LA POLICE (PAR SÉCURITÉ) F LE PREMIER ÉTAGE ! ET JE REMERCIE LES 10.000 PERSONNES 48 WILAYA QUI SONT VENU POUR MON ANNIVERSAIRE ????????❤️ Posted by RIFKA on Saturday, September 22, 2018

وقال الشاب ريفكا بعد الإفراج عنه من قبل الشرطة إنه لم يتوقع حضورهذا العدد الكبير، موجهًا الشكر لجمهوره الواسع.

وأثار هذا الحضور الضخم الصدمة في الجزائر وسط ردود واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البعض إلى أن الأحزاب السياسية لا تستطيع حشد ولو جزء يسير من ما تمكن ريفكا من جمعه من جمهور واسع.

وانتقد آخرون بشدة هذا النوع من الجماهير، وكتب الصحفي خالد زوبيري: “ذا الشعب تجمع اليوم في مقام الشهيد من أجل حضور عيد ميلاد احد الحمقى ومشاهير السناب شات المدعو “ريفكا”.السبيل الوحيد للشهرة هو حمل هاتف وتطبيق سناب شات وتبهلل في الطرقات وستكسب معجبين بالملايين.…“