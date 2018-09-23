مصادر: إيطاليا تحث السراج وسلامة على حل مليشيات طرابلس وجمع السلاح

كشفت مصادر ليبية لـ ” إرم نيوز” إن المجموعة الضاغطة في الحكومة الإيطالية دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجلس الرئاسي إلى التوقف عن التمثيل ولعب الأدوار الدرامية فيما يخص ما يحدث في طرابلس.

وحثت المجموعة في رسالة لم يعلن عنها ، وجهتها إلى الطرفين ” فايز السراج وغسان سلامة” على حل المليشيات وجمع السلاح وتطبيق اتفاق DOVRA فوراً.

وينص اتفاق DOVRA الذي جرى التوصل اليه في وقت سابق، واتفق عليه في لقاءي أبو ظبي وباريس، بين المشير خليفة حفتر وفايز السراج، على أن يعهد للجيش الوطني الليبي بادارة كافة العمليات العسكرية في أنحاء ليبيا.

ويعكس هذا الموقف توجه المجموعة الضاغطة التي تضم تجمعاً لرؤوس الأموال والشركات الكبرى ذات الصلة بليبيا، والسياسيين الذين يعارضون توجهات اليمين المتطرف تجاه هذا البلد.

وردا على سؤال حول إن كان موقف هذه المجموعة سيكون مؤثراً على موقف الحكومة الايطالية قالت المصادر ذات الصلات الوثيقة بروما، والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها، ” إن الحكومة الإيطالية تعمل تحت ضغط هذه المجموعة، ومصالح هذه الشركات هي التي تحدد التوجهات تجاه الملف الليبي”.

يشار إلى أن نفس المصادر كانت كشفت في وقت سابق ل ” إرم نيوز” عن توجه المجموعة الضاغطة لتغيير السياسة الايطالية تجاه قائد الجيش الليبي، وبعد نشر هذه المعلومات بأقل من اسبوع، زار وزير الخارجية الايطالي أنزو مورافو ميلانيزي بنغازي واجرى مباحثات المشير حفتر، انصبت في جانبها المعلن على أهداف المؤتمر الدولي، المقرر أن تستضيفه إيطاليا شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لمناقشة الأزمة الليبية، كما استقبلت بنغازي مدير المخابرات الايطالية في زيارة تبعت زيارة وزير الخارجية.