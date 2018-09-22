مطار “معيتيقة” الليبي يتعرض لقصف صاروخي

سقطت مجموعة من الصواريخ على “مطار معيتيقة”، في ساعات الصباح الأولى من فجر السبت، في قصف جديد على المطار الوحيد في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال شهود عيان لـ “إرم نيوز” إن 4 صواريخ سقطت على المطار، فيما سقط صاروخ خامس على منزل قريب.

وكانت ميليشيا “البقرة” توعدت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بأمطار من الصواريخ على مطار “معيتيقة”، الذي تسيطر عليه ميليشيا “قوة الردع الخاصة” التابعة لحكومة “الوفاق”.

وقالت الميليشيا، التي تتخذ من مدينة “تاجوراء” (18كم شرقي العاصمة طرابلس) مقرًا لها ويقودها المدعو بشير خلف الملقب بـ”البقرة”، في بيان صدر صباح السبت: “ردها يا غسان سلامة إن استطعت ووالله لن تستطيع، حتى لو قصفت طائرات الغرب، لن نستسلم وسنحولها إلى جحيم.. الله أكبر انتظروا أمطارًا غزيرة بصواريخ الكاتيوشا يا عملاء”.

وأضافت: “كما قلنا لكم، صواريخنا لن تتوقف ولسوف تستمر، كونوا معنا فالنصر قريب”.

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة قال في مؤتمر صحافي بمعية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عقب قصف المطار الوحيد في العاصمة طرابلس بوابل من الصواريخ قبل أيام: “نحن نعلم تمامًا من قام بقصف مطار معيتيقة مرتين، مرة منذ أربعة أيام ومرة مساء أمس. نحن نعلم بهذا الطرف وهو يعلم أننا نعلم. ولذلك أستفيد من هذه اللحظة لأقول له: المرة المقبلة سنسميه بالاسم”، الأمر الذي فهم باعتباره تهديدًا مبطنًا.

وسبق أن شنّت ميليشيا “البقرة” عدة هجمات على المطار الذي يضم سجنًا يقبع فيه نحو 800 من المنتمين إلى التيارات المتشددة و”الدواعش”، في محاولة لإطلاق سراحهم.

وشكل إطلاق الميليشيا صواريخ على المطار خرقًا للهدنة التي جرى التوصل لها برعاية البعثة الأممية بين الفرقاء المتحاربين في العاصمة طرابلس، كما أدى إلى إغلاق المطار.

وشهدت العاصمة الليبية اشتباكات عنيفة يوم أمس الجمعة بين “اللواء السابع- ترهونة” والميليشيات المتحالفة معه وميليشيات حكومة “الوفاق”.