تجدد الاشتباكات في طرابلس وارتفاع عدد القتلى إلى 96

تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات اللواء السابع – ترهونة وميليشيات حكومة الوفاق، فيما أعلنت وزارة صحة حكومة الوفاق إحصائية عن قتلى الاشتباكات.

ونقلت مواقع ليبية عن المتحدث باسم اللواء السابع، سعد الهمالي، تواصل الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس.

ووفقًا لشهود عيان، فإن قوات اللواء السابع أحرزت تقدمًا في الاشتباكات الدائرة مع قوة حماية طرابلس وسيطرت من جديد مساء الجمعة على معسكري المدفعية والمشاة فضلًا عن معسكر اليرموك.

وكانت قوة الردع والتدخل المشتركة أبوسليم أعلنت، صباح الجمعة، انطلاق العملية الكبرى لقوات حماية طرابلس “عملية بدر”، لطرد من وصفتهم بـ”المجرمين والخوارج المارقين” من العاصمة طرابلس في إشارة إلى اللواء السابع مشاة ولواء الصمود.

وقالت قوة الردع إن العملية أسفرت عن انهيار تام، وهروب كبير لمن وصفتهم بـ”العصابات المعتدية على العاصمة”، مشيرة إلى أن هناك مجموعة قاموا بتسليم أنفسهم، وفق قولها.

من جهة أخرى، ارتفع عدد قتلى الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة الليبية طرابلس إلى 96 شخصًا، إضافة إلى 300 جريح، منذ بدء الاشتباكات يوم 26 آب/ أغسطس الماضي.

وقالت وزارة الصحة الليبية في إحصائية أصدرتها، اليوم الجمعة، أن 11 قتلوا يوم الخميس الماضي وحده، وأُصيب 33 آخرون، في الاشتباكات بين الميليشيات المتحاربة التي انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية بعثة الأمم المتحدة، ورغم تحذيراتها المتتابعة من عواقب خرق الاتفاق.