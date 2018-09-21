المغرب: قطع العلاقات مع إيران قرار سيادي

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أن قرار بلده قطع العلاقات مع إيران، “قرار سيادي”.

جاء ذلك ردًا على تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قبل أيام، وصف فيها المغرب بـ”بلد لا يتمتع بسلوك ثابت في علاقاته الخارجية، ويخضع لضغوطات خارجية ساهمت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وطهران”.

وقال الخلفي في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي مساء الخميس، إن قرار قطع العلاقات مع إيران “قرار سيادي للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وبني على معطيات ملموسة تم تقدميها إلى إيران”.

وأوضح أن “المملكة المغربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في أيار/ مايو الماضي، بسبب تورطها من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا”.

وشدد على أن قطع العلاقات مع إيران “قرار مغربي خالص لا دخل لأي بلد فيه”.