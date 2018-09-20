بسبب الفقر والبطالة.. أب يعرض بناته للبيع علنًا (فيديو)

اختار أب تونسي، عاطل عن العمل، عرض بناته للبيع بشكل علني، لمحاولة لفت الانتباه لمشكلته والتخلص من الظروف المادية القاسية التي يعيشها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو وُصف بـ”الصادم والمخزي” لعرضه حالة اجتماعية مأساوية، تمثلت في عرض بنتين صغيرتين للبيع من قبل أبيهما، أمام إحدى المقرات الحكومية بمحافظة القيروان، وسط تونس.

ووقف الأب إلى جانب ابنتيه، حاملًا لافتة، كتب عليها ”3 بنات للبيع.. أنا فقير”، في حركة احتجاجية على تردي أوضاعه المعيشية وتردي حالته إلى النقطة التي دفعته للتفكير في بيع بناته.

ولاقى الفيديو رواجًا واسعًا وردود أفعال ساخطة، حيث رأى البعض أن ما “اقترفه الأب لا يمكن تبريره أبدًا مهما كانت الظروف التي يمر بها، وأنه لا بد له من تحمل مسؤوليته كرجل اختار الزواج والإنجاب”.

من جهة أخرى صبّ آخرون غضبهم على سياسة الدولة “الفاشلة”، محملين إياها تدهور الأوضاع المعيشية ومعاناة المواطنين الاقتصادية بسبب تعمق البطالة وارتفاع نسب التضخم التي ناهزت الـ 8 %.