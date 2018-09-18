اشتباكات متقطعة تخرق الهدنة بالعاصمة الليبية.. وصور “حفتر” تغزو شوارعها

عادت الاشتباكات المتقطعة في جنوب العاصمة الليبية، طرابلس، اليوم الثلاثاء، في خرق للهدنة الهشة التي وقعتها البعثة الأممية في ليبيا، بحضور عدة أطراف مشاركة في النزاع المسلح بالمدينة.

واستيقظ سكان طرابلس، وفي أهم شوارعها، على انتشار صور للمشير خليفة حفتر قائد عام الجيش الليبي.

وبحسب ما نشره ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من الشباب تطلق على نفسها “شباب الكرامة بطرابلس”، تبنوا عملية لصق صور حفتر في أهم شوارع طرابلس.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن قوة تدعى “لواء الصمود” يقودها الضابط السابق صلاح بادي، ذكرت في وقت سابق اليوم، أنها تقدمت على محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس؛ ردًا على ما قالت إنه خرق لهدنة إطلاق النار من قبل قوات “الأمن المركزي – أبو سليم”.