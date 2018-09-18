هل انتهى دور حكومة الوفاق في ليبيا؟

تعطي المؤشرات الحالية للمشهد السياسي الليبي ، دلالة بانتهاء دور حكومة الوفاق الوطني، فيما يرى مراقبون أن المجتمع الدولي “ملّ وجود الأجسام السياسية الحالية في ليبيا”.

ويرى المراقبون أن “الخطوات السريعة التي اتخذها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج خلال اليومين الماضيين، تشير إلى ما يدور في الخفاء حول مصير هذه الحكومة”.

وخلال الأيام الماضية، عقد السراج اجتماعًا برؤساء البلديات المحلية المحيطة بطرابلس في محاولة لاستمالة الداخل، كما بدأ في إنشاء قوة أمنية استلمت مطار وسجن معيتيقة، وبدأ في خطوات الترتيبات الأمنية للفصل بين الميليشيات في طرابلس”.

وقال الدكتور جبريل العبيدي الأكاديمي والمهتم بالشأن الليبي، إن “الحالة في ليبيا حاليًا تشبه معادلة رياضية صعبة تحتمل فرضية الاحتمالات المتساوية الحدوث”.

وأضاف العبيدي في حديث لـ”إرم نيوز” أن “الواقع المعاش والذي ستنتهي إليه المنظومة الدولية هو أن مجلس السراج انتهى ومات سريريًا، وينتظر الدفن سياسيًا”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي باستثناء إيطاليا يعول على الانتخابات للخروج من النفق وتلاشي الأجسام الحالية البائسة”، على حد وصفه.

ورأى أن “عدة مقترحات وأجسام قد يكون لها حضور قوي، مثل فكرة مجلس الشيوخ كنتيجة لاجتماع القبائل، وهذا خيار الاتحاد الأوروبي”.

لكنه نوه إلى أن “الأجسام السياسية الحالية لن تخرج من المشهد بسهولة، وستحاول استنساخ نفسها كما فعل المؤتمر الوطني حين قام بنسخ نفسه في صورة مجلس الدولة، لذلك قد نجد البرلمان أو أحد الأجسام الحالية ينسخ نفسه داخل مجلس الشيوخ أو أي جسم جديد”.

من جانبه، قال مفتاح بوعجاج الكاتب وأستاذ علوم الإدارة، إن “تحذيرات القبائل تشكل ضغطًا قويًا على المجتمع الدولي قبل حكومة الوفاق، وتساعد على زيادة الوعي المحلي والتنبيه بأن الميليشيات لم تعد لها مكانة عند الليبيين وأن عصرها انتهى سياسيًا واجتماعيًا”.

وأضاف بوعجاج أن “القبائل لا تملك قوة تحقق بها توجهاتها، لكنها تملك تأثيرًا قويًا يتمثل في التأثير الاجتماعي على منتسبي تلك المليشيات، وكذلك زيادة التركيز على مساوئ وجود مليشيات بهذا الشكل، وبالتالي أي قوة تقف في صالحها القبائل ستكون هي المنتصرة”.

أما عن المجلس الرئاسي وحكومته برئاسة السراج، أشار بوعجاج إلى أن “وجوده كان مرهونًا بقبول المجتمع الدولي الذي يبدو أنه أصبح أكثر ميلا للتعامل مع قيادة الجيش، في ظل رغبة كل الضباط العسكريين الليبيين في إيجاد قيادة قوية موحدة”.

وتابع أن “خروج الشارع في طرابلس ضد حكومة الوفاق وسياساتها، والوضع الاقتصادي المتأزم، زادا الضغوطات على المجلس الرئاسي”.

واعتبر أن “وضع المجلس الرئاسي أصبح غير شرعي ولم يعد مطابقًا لاتفاق الصخيرات، بعد أن أصبح أعضاؤه 4 فقط من أصل 9، حسب اتفاق الصخيرات”.

وعن البديل، يرى بوعجاج أن “أفضل بديل هو استلام الجيش لمقاليد الأمور، مع تقديمه مشروعًا سياسيًا إعلاميًا للمجتمع الدولي عن طريق متخصصين في مجال التعامل مع المجتمع الدولي والعلاقات الدولية”.