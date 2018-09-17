رئيس حزب تونسي يدعو الجيش إلى قراءة البيان رقم 1

دعا رئيس حزب “الخيار الثالث” في تونس، صالح شعيب، اليوم الإثنين، جيش البلاد، للقيام بانقلاب عسكري وتلاوة البيان رقم واحد.

واعتبر صالح شعيب، أنّ الجيش هو “سور الوطن الذي يحميه من المخاطر الخارجية والداخلية “، مشددًا على أنّ وقت إجراء انتخابات مبكّرة قد فات، ولم يبق من حل سوى الانقلاب العسكري.

وأشار رئيس الحزب، في تصريح لإذاعة “جوهرة” التونسية، إلى “ضرورة القيام بثورة جديدة، لاستعادة هيبة الدولة”، مشددًا على أنّ “الانقلاب العسكري، أصبح اليوم ضرورة، لأن الأحزاب السياسية لم يعد بإمكانها أن تحكم”.

وأكّد صالح شعيب، أنّ “الحكم في تونس، افتكّته مجموعات من المرتزقة والمأجورين، تمولهم أطراف أجنبية”، على حد تعبيره.

ودعوة رئيس حزب الخيار الثالث، للقيام بانقلاب عسكري، ليست الأولى في تونس، خاصة وأنّ عددًا من السياسيين، سبقوه للحديث عن هذا الملف، إمّا بالدعوة للانقلاب، أو تنبيهًا من قرب حدوثه.

وقال نائب البرلمان المستقل، علي بنّور، قبل أسابيع، إنّه “يرغب في سماع الجيش وهو يتلو البيان رقم واحد”.

وأشار إلى أنّه “يتمنى أن يُمسك الجيش التونسي زمام الحُكم”، مشددًا على أنه “يعلم أن تصريحه هذا سيُخلّف انتقادات لاذعة له، لكنه مستعد لتحمل مسؤولية كلامه”.

وواجه علي بنّور، موجة انتقادات، بلغت حدّ المطالبة بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وطرده من البرلمان.

وكان القيادي في حركة نداء تونس، خالد شوكات، قد نبّه مؤخرًا، إلى أنّ “تعفّن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تونس، يمكن أن يؤدّي إلى انقلاب عسكري”.

وأكّد أنه “إذا تواصل استهتار الماسكين بالسّلطة اليوم، فإن مؤسسات الدولة لن تبقى تتفرّج، مشيرًا إلى “إمكانية تدخّل المؤسسة العسكرية”.

وحذّر نائب البرلمان عن حزب “تونس أوّلا”، خميس قسيلة، مؤخرًا من انقلاب مرتقب، مشددًا على أنّ “ما يحدث في المشهد السياسي التونسي، يمثل خطرًا على الديمقراطية بالبلاد ويهدد الأمن القومي التونسي”.

وأكّد قسيلة، في تصريح صحفي، أنّ تونس تعاني من وضع حرج للغاية، وأنّ المشهد السياسي مهدد بما وصفه بـ”الارتداد السياسي”.