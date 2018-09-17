تهديد بـ”قطع رأس” رجل أعمال مغربي بسبب مواقفه “الجريئة” (فيديو)

تعرض رجل الأعمال المغربي، نور الدين عيوش، إلى تهديدات بـ”قطع رأسه”، خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وعيوش المثير للجدل والذي يشغل أيضًا عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يتعرض حاليًا إلى هجمة شرسة؛ بسبب مواقفه الداعية إلى تدريس اللهجة المغربية، خصوصًا بعد ظهور بعض الكلمات الدارجة في المقررات الخاصة بهذا الموسم الدراسي، إلا أنّها لم تصل إلى حد التهديد العلني بالقتل.

لكن الجديد هو الفيديو الذي نشره رجل من مدينة طنجة شمالي البلاد، أقسم فيه بأنه “مستعد لفصل رأس نور الدين عيوش عن جسده إذا زار مدينته، ثم تقديم نفسه للسلطات بعد ذلك عن طيب خاطر لأنّه سيدخل الجنة في الآخرة”.

ونعت الرجل المذكور عيوش “بالصهيوني”، في إشارة إلى أصوله وإلى زوجته اليهودية.

ولم ينجُ من التهم أيضًا وزيرالعدل ووزير التعليم، والحكومة والحزب الإسلامي الذي يقودها وكل الأحزاب السياسية، والعلماء وخطباء المساجد، حيث حمّلهم مسؤولية “تبني عيوش وآخرين لمثل هذه المواقف”.

وكان عيوش تبنى مواقف جريئة عبّر عنها دائمًا مثل، الدعوة إلى “حرية الجسد”، والقول إنّ “القرآن نزل باللغة التي يفهمها أهل مكة، وإن القرآن مقدس وليس اللغة العربية”.